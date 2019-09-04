https://static.news.ru/photo/198466d2-cfaf-11e9-820f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Украинский политик Виктор Медведчук, приехавший во Владивосток на Восточный экономический форум, заявил, что хотел бы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг, 5 сентября. Однако о переговорах ранее не договаривались, поэтому будут они или нет — зависит от воли российского лидера.

Я бы хотел встретиться, но это будет зависеть от воли президента Российской Федерации, — сказал он, отвечая на вопрос «Интерфакса».

Вместе с тем, украинский политик воздержался от комментария о том, какие темы он бы хотел обсудить с главой государства.

На Украине Медведчук возглавляет «Оппозиционную платформу — За жизнь». Совсем недавно,10 июля, он был в Москве. В тот день Медведчук и лидер партии Юрий Бойко встретились в штабе «Единой России» с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Тогда глава российского правительства заявил о поддержке намерений «Оппозиционной платформы» по восстановлению межпартийного диалога, а также отметил, что Москва до сих пор не получила никакой информации из Киева о курсе нового руководства Украины, писал News.ru.