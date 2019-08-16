За пять последних дней экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс как минимум дважды делал заявления, которые многие сочли бы прописными истинами. Однако в Прибалтике его выводы на фоне официальной политики местных правительств выглядят отчего-то крайне вызывающими. Уж слишком силен контраст. Неужели все дело в приставке «экс»?

В Москве уже давно смирились с тем, что кто бы не пришёл к власти в прибалтийских республиках последние лет тридцать, ждать адекватных решений о налаживании взаимовыгодного сотрудничества с Россией от них не стоит. Одни эксперты и политики уверяют, что всё дело в русофобии, которая сильно поразила сознание прибалтов. Другие уверены, что США очень прочно обосновались в Таллине, Риге и Вильнюсе. Настолько прочно, что местным властям американцы не дают сделать ни шагу в сторону от «линии партии». Впрочем, есть и такие, кто уверен, что нет предела «совершенству», а Москве не стоит рассчитывать на какие-либо проблески логики в прибалтийской политики.

Нынешний уровень русофобии не является предельным. Мы знаем, что некоторые другие государства, такие как Польша и Великобритания, пытаются обгонять друг друга, так что русофобским политикам в балтийских государствах есть на кого равняться, — заявил в интервью Радио Sputnik политолог, старший преподаватель кафедры сравнительной политологии факультета управления и политики МГИМО Алексей Зудин.

И всё же, похоже, в Прибалтике далеко не всё потеряно. Стоит местным политикам расстаться с властью, как они начинают делать вполне здравомыслящие заявления.

Г-н Юрканс годится на роль опомнившегося. 12 и 16 августа его заявления процитировало агентство РИА Новости. И каждый раз, что ни слово, то откровение для прибалтийской публики.

Сначала он выстрелил выводом о том, что, как вдруг выяснил г-н Юрканс, находясь под влиянием США, Латвия за последние 25 лет потеряла сотни тысяч человек и стала одной из беднейших стран Евросоюза.

Влияние США на Латвию я бы оценил в 75%. За последние 25 лет из Латвии уехали сотни тысяч человек. Мы являемся одной из беднейших стран ЕС. Вот результаты этого влияния, — рубил наотмашь экс-министр.

А в эту пятницу он опять неожиданно для многих прибалтов заметил, что Латвия должна закупать энергоресурсы там, где дешевле.

Рынок есть рынок. Нужно покупать там, где дешевле. Если в Белоруссии дешевле — надо покупать там. Если же мы будем это политизировать, ничего хорошего не получится. Мы 30 лет уже политизируем экономику и оказались там, где оказались. Не на высоте, — сказал Юрканс.

FOTO: tā savā sapņu mājā meža vidū dzīvo Jānis Jurkāns https://t.co/mdAjjmpeW8 — Jauns.lv (@JaunsLV) June 15, 2019

Тут стоит пояснить, что говорил г-н Юрканс о Белоруссии не случайно. Дело в том, что первый энергоблок БелАЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году. А президент Литвы Гитнас Науседа ранее заявил, что решение Латвии о приобретении электроэнергии у строящейся в Белоруссии атомной электростанции вызывает сожаление.

И тут бывший министр иностранных дел вдруг заговорил о необходимости перестать политизировать вопросы, касающиеся закупок энергоресурсов. О том, что, как оказалось, «рынок есть рынок».

Почему же тогда проект строительства «Северного потока-2» в ЕС продолжают максимально политизировать? Европейцы требуют, к примеру, учитывать интересы Украины — страны, которая к данному энергопроекту не имеет никакого прямого отношения. В данном случае рынок не есть рынок? Или политизировать не стоит лишь те вопросы, которые выгодны Евросоюзу? А когда США предлагают Европе закупать сжиженный газ, который по всем экономическим раскладам просто не может быть дешевле российского, уже не нужно прибалтам или немцам покупать энергоресурсы «там, где дешевле»? Двуличие, да и только!