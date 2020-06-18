Президенты России и Азербайджана обсудили борьбу с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/9a501b10-b14c-11ea-8e77-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев и Владимир Путин (архивное фото) Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили двусторонние отношения и меры, принимаемые странами в борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее подобный телефонный разговор двух глав состоялся 9 мая. Тогда президенты также предпринимаемые меры по борьбе с эпидемией коронавируса и ее последствиями, отметив важность координации на этом направлении. Стороны также поздравили друг друга с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне. Во время разговора 19 мая лидеры обсудили вопрос большого скопления азербайджанцев на территории приграничных районов Дагестана.

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин выступит с новым обращением к гражданам перед днём голосования по поправкам в Конституцию. Оно начнётся 25 июня и будет идти до 1 июля.

Глава государства собирается лично объяснить соотечественникам смысл поправок. Выступление назначено на один из дней после парада Победы, который состоится 24 июня. Рассматриваются даты 29 и 30 июня. Президент также расскажет о поправках в Конституцию в интервью для документального фильма о новой России. Его премьера состоится 22 июня. А в преддверии недели голосования он проведёт ряд совещаний по вопросам поддержки граждан и бизнеса. После недели голосования запланирована прямая линия с Путиным.