Президенту развяжут руки в Донбассе

Уже официальное информагентство, хотя и со ссылкой на неназванные источники, подтвердило давно ожидаемую весть: Совет Госдумы одобрил вынесение на рассмотрение нижней палаты двух резолюций, предусматривающих обращение к президенту с предложением о признании двух республик Донбасса, которые с 2014 года фактически находятся вне киевской юрисдикции.

Одна резолюция, более решительная и не терпящая отлагательства, подготовлена фракцией КПРФ, другая, предполагающая более затяжную процедуру с отправкой документа на апробацию в МИД, Минобороны, Россотрудничество и иные заинтересованные ведомства, будет внесена от имени ведущей фракции «Единой России». Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, чьё предложение, скорее всего, соберёт большинство голосов. Тем более что вряд ли суть этого обращения партия власти не провентилировала в соответствующих инстанциях.

Конечно, любая из предложенных, по информации агентства ТАСС, резолюций, сколько бы голосов в свою поддержку она не собрала, на выходе будет иметь исключительно рекомендательный характер. Но очевидно, что её принятие кардинально поменяет многие политические расклады. Мы же видим, как американский истеблишмент ловко манипулирует бесконечными резолюциями конгресса, которые к конкретным акциям не приводят, но имеют немалый резонанс в мире.

Владимир Путин kremlin.ru

В случае принятия любого варианта у Владимира Путина будут, что называется, развязаны руки. Большая игра вокруг пока не признанных республик перейдёт в совершенно новую фазу. А главное, у президента будет абсолютная свобода широкого манёвра. Он может не спешить с публичным выражением собственной реакции на такое обращение парламентариев, спокойно наблюдая за реакцией на такой демарш в мире. А может заявить, что подобный шаг пока не своевременный, поскольку ещё сохраняются шансы на выполнение основных положений Минских соглашений. И всем участникам того компромисса надо ещё дать время на выполнение обязательств, под которыми они поставили свои подписи. А это будет означать, что в вялотекущем процессе будет включён секундомер.

Ну, а решение об официальном признании двух донбасских республик — качественное изменение геополитической ситуации. Если вчера ещё уверенно говорили, что перед лицом украинской агрессии против мирного населения Россия не сможет оставить без защиты своих граждан, коих на Донбассе всё больше и больше, то акт признания даст этим территориям возможность напрямую в случае нападения обратиться к России за дипломатической поддержкой и военной помощью.

При том, что первый шаг к признанию ДНР и ЛНР уже был сделан. Владимир Путин уже объявил о гуманитарной поддержке населения «отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Примечательно, что срок действия такого распоряжения рассчитан до «окончательного политического урегулирования на основе Минских соглашений». Тех самых соглашений, перспектива выполнения которых со стороны украинских властей давно описывается известной поговоркой о сольном номере художественного свиста рака на Лысой горе под Киевом.

В том документе есть немало разных положений, направленных на поддержку хозяйственной жизни блокированных регионов, включая экспорт товаров на российский рынок, облегчение их сертифицирования, допуск донецких и луганских предприятий к российским госзаказам. Так что речь уже идёт об углублённой экономической интеграции. К тому же в прошлом сентябре на условной донбасско-российской границе убрали таможенные посты, и ныне дан «зелёный свет» поставкам товаров, что на практике означат восстановление единого экономического комплекса, заложенного ещё в Советском Союзе.

Так что предложенные резолюции выглядят решительным шагом к перехвату стратегической инициативы. Ведь резолюции — отражение мнения, господствующего в российском гражданском обществе, на которое власти страны обязаны реагировать.