Не успело отшуметь комментариями и различными политологическими теориями в СМИ заявление лидера России Владимира Путина о том, что было бы неплохо пересмотреть конституцию страны в той её части, где идёт речь о числе допустимых президентских сроков на одного человека, как тема будущих выборов главы государства вновь оказалась в центре внимания.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, видимо, поглощённый воспоминаниями об успехах компартии, захватившими его по случаю юбилея Иосифа Сталина, на конференции в столичном Доме Союзов выступил с мощным заявлением, в котором поставил перед однопартийцами задачу сформировать «правительство национальных интересов и доверия» и идти на выборы. «Я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы», — заявил он и поджёг красным огнём сонное воскресное медиапространство.

Поскольку выступление получилось резонансным, Зюганов после посчитал нужным его объяснить, заявив о том, что его слова связаны с грядущим в стране кризисом и с тем, что правительство «проваливает» послание президента Федеральному Собранию. Политик отметил, что бедность в стране растёт, экономика буксует, президентское послание не выполняется, и, если такая тенденция сохранится и в будущем году, «высока вероятность, что экономический кризис превратится в политический». То есть предводитель коммунистов утверждает, что при сохранении нынешнего положения вещей новый президент нам понадобится уже в 2020 или 2021 году, за три-четыре года до окончания полномочий Владимира Путина. И это на фоне того, что ВЦИОМ буквально на днях зарегистрировал рост одобрения деятельности действующего лидера (64%) и уровня доверия (71,2%). При этом сам Зюганов в рейтинге доверия расположился ниже не только премьер-министра Дмитрия Медведева, чьё правительство он не устаёт критиковать, но и другого любителя громких слов Владимира Жириновского.

Лидер КПРФ вступил, по сути, в прямую конфронтацию с главой государства, обвинив его в том, что страна «топчется на месте», в то время как золотовалютные резервы исчисляются миллиардами долларов. Таким образом, слова Путина о том, что «раздача денег из резервных фондов ничего не решает», а следует работать над повышением производительности труда и ростом ВВП, главе КПРФ показались просто несостоятельными.

Геннадий Зюганов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Слова Зюганова вызвали некоторый переполох в других партиях. В «Единой России» депутат Вячеслав Никонов обвинил лидера коммунистов в попытке привлечь к себе внимание и предположил, что ветеран российской политики, «как это часто с ним бывает, выдаёт желаемое за действительное». Более того, представитель ЕР обратил внимание на растущий градус оппозиционности в последних выступлениях Зюганова и связал его с тем, что позиции КПРФ пошатнулись, в отличие от ЛДПР, которая одержала значительную победу на выборах губернаторов.

Член «Справедливой России» Михаил Емельянов был в своих оценках ещё более жёсток. Он напомнил, что Зюганов «не относится к тем людям, которые определяют, будут выборы досрочные или нет», и что политические очки надо зарабатывать реальными делами, а не громкими высказываниями.

Пожалуй, методы, которыми коммунисты собираются прорываться в Госдуму в 2021 году, мы оставим на их совести, всё покажут результаты в Единый день голосования. Но если даже на секунду допустить, что прогноз Зюганова — это не просто попытка привлечь внимание к левой повестке и КПРФ, то с чем он собирается идти на эти самые «досрочные выборы»?

Электоральные перспективы самого Геннадия Андреевича, видимо, по достоинству оценили в партии ещё в 2018 году, выдвинув вместо него кандидатом в президенты Павла Грудинина. Последний, в свою очередь, не вылезает из судебных дрязг вокруг своего «Совхоза имени Ленина» и разборок с бывшей женой. Да и набрал он в прошлом году лишь 11,77%.

Кого ещё коммунисты могут предложить? Максима Шевченко? Сергея Удальцова? Все они не выглядят перспективными на электоральном поле. Если же они всерьёз рассчитывают на некий силовой сценарий смены власти, то, похоже, положение КПРФ даже более отчаянное, чем может показаться на первый взгляд.