Президент высказался о регистрации зарубежных интернет-платформ

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Президент России Владимир Путин в пятницу, 11 декабря, на заседании Совета по правам человека высказался относительно регистрации в отечественном правовом поле зарубежных интернет-платформ. По словам главы государства, работу указанных структур в стране можно и нужно совершенствовать.

Также национальный лидер отметил, что иностранные платформы в настоящее время пользуются технологическими преимуществами. Как подчеркнул Путин, Россия в определённый момент упустила свой шанс. Однако у страны есть шанс для рывка.

По поводу регистрации зарубежных платформ в российском правовом поле глава государства сказал, что работу этих структур нужно и можно совершенствовать.

Как ранее передавал NEWS.ru, Владимир Путин рассказал, почему в России так и не было заведено уголовное дело и начато официальное расследование по делу об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Он подчеркнул, что российская прокуратура неоднократно запрашивала у немецких коллег хоть какие-нибудь материалы, хотя бы письменные заключения по результатам исследований, связанных с инцидентом, однако Берлин ничего не предоставил.