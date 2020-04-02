Президент в режиме онлайн проведёт совещание с членами Совбеза

https://static.news.ru/photo/f938f4f0-7595-11ea-beb6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

В пятницу, 3 апреля, состоится совещание президента России Владимира Путин с постоянными членами Совета безопасности РФ. Разговор пройдёт в режиме онлайн по закрытой связи.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, совещание Путина с членами Совбеза запланировано на середину дня.

Оно состоится в режиме онлайн — защищенный режим, это не интернет, это закрытая связь, — цитирует Пескова РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, личные встречи сохраняютсяв графике президента России, хотя большую часть совещаний он перевёл в формат телеконференций, сообщил Дмитрий Песков.