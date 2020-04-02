Президент в режиме онлайн проведёт совещание с членами Совбеза

В пятницу, 3 апреля, состоится совещание президента России Владимира Путин с постоянными членами Совета безопасности РФ. Разговор пройдёт в режиме онлайн по закрытой связи.
Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, совещание Путина с членами Совбеза запланировано на середину дня.
Оно состоится в режиме онлайн — защищенный режим, это не интернет, это закрытая связь, —
цитируетПескова РИА Новости.
Как ранее писал NEWS.ru, личные встречи сохраняютсяв графике президента России, хотя большую часть совещаний он перевёл в формат телеконференций, сообщил Дмитрий Песков.
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