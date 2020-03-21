https://static.news.ru/photo/3d88335c-6b5d-11ea-a875-fa163e074e61_660.jpg Шавкат Мирзиёев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов направил поздравление своему российскому коллеге Сергею Лаврову по случаю 70-летия. В послании он сообщил, что президент республики Шавкат Мирзиёев наградил юбиляра орденом Дружбы.

Шавкат Мирзиёев подписал указ «О награждении Сергея Викторовича Лаврова орденом «Дустлик» за большие заслуги в развитии узбекско-российского стратегического партнёрства, — говорится в послании Камилова.

В поздравлении также отмечается, что в Узбекистане знают Лаврова как «видного государственного и политического деятеля, высокопрофессионального дипломата и истинного патриота России».

Как писал NEWS.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал три главные ценности, которые россияне «впитали с молоком матери». Это ценности суверенитета, добра и справедливости и правды. Он также добавил, что западные неолибералы понимают под своими ценностями вседозволенность.