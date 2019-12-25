https://static.news.ru/photo/1ddf2714-2728-11ea-bd9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин в среду, 25 декабря, подписал указ, согласно которому ряд руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС освобождаются от занимаемых должностей.

Кроме того, распоряжением главы государства был произведён ряд назначений в системе правоохранительных органов.

В частности, генерал-майор Владимир Дежкин назначен заместителем начальника ГУ пожарной охраны. Кроме того, указом президента назначены новые прокуроры в Северной Осетии и Томской области — Александра Морозова и Александра Семёнова соответственно.

Также первым заместителем руководителя СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области стал полковник юстиции Константин Столбин.

Согласно указу Путина с занимаемых должностей были сняты замначальника ГУ МВД по Краснодарскому краю Вячеслав Болгов, первый замруководителя СУ СК по Свердловской области Михаил Бусылко, начальник управления кадров ФСИН Александр Пирогов, начальник управления внутренних дел на Московском метрополитене ГУ МВД Николай Савченко.

Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

В ноябре 2019 года NEWS.ru писал, что указ об освобождении от должности и назначении на должность в некоторых федеральных силовых структурах подписал президент Владимир Путин. От занимаемых должностей освобождены высокопоставленные чиновники МВД, СК и МЧС.

Своих постов лишились руководитель четвёртого следственного управления Главного следственного управления СК РФ Руслан Ибиев, главный инспектор МВД Ефрем Романов, министр внутренних дел по Карачаево-Черкесии Игорь Трифонов, начальник управления МВД по Тюменской области Юрий Алтынов.