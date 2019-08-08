В четверг, 8 августа, по президенту Турции Тайипу Эрдогану прошлись катком критики. Отчитали турецкого лидера те, чьи интересы в Анкаре вроде как активно защищают. Глава крымской национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров не стал скрывать своего разочарования от заявлений Эрдогана, которые тот сделал накануне под присмотром президента Украины Владимира Зеленского.

Восток, без сомнения, дело тонкое. Красноармеец Сухов из кинофильма «Белое солнце пустыни» наглядно объяснил всему Советскому Союзу (да и не только СССР), насколько сложно вести дела, о чём-либо договариваться с «восточными» людьми. В современном мире это «дело» стало ещё тоньше. Настолько тонким, что порой начинает казаться, что дела с Востоком вообще лучше не вести. И всё же изоляция — не выход. Просто потому, что свято место пусто не бывает. Мировая конкуренция, к слову, тоже стала очень тонкой.

Понимают это и на Востоке. Поэтому и ведут себя так, словно «вчера» вообще не существует. Один день они говорят одно, а на другой день могут сделать диаметрально противоположное заявление. И вроде всё «ок». Впрочем, не только на Востоке политики всё чаще пользуется этим видом дипломатической амнезии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа) и его украинский коллега Владимир Зеленский Mustafa Kaya/Xinhua/Global Look Press

Одним из самых активных «юзеров» восточных премудростей в последние годы, без сомнения, остаётся президент Эрдоган. Накануне он в очередной раз явил миру свои умения и навыки. На совместной пресс-конференции с украинским коллегой Зеленским Эрдоган заявил, что Турция не признаёт включение Крыма в состав России. Более того, Анкара продолжит защиту прав крымских татар.

Сегодня я ещё раз подтвердил, что Турция всегда будет поддерживать независимость Украины. Аннексию Крыма Турция не признала и не признает. Крымские татары — это важный элемент связей между нашими странами. Мы продолжим считать нашим приоритетом защиту прав крымских татар, сохранение их национальной идентичности, — заявил Эрдоган.

Спрашивается, от кого Эрдоган собирается защищать крымских татар? Кто вообще сейчас на них нападёт? Россияне? Те самые, которые поставляют турецкой армии самое современное оружие (С-400)? Или те, с кем Анкара совместно строит АЭС? Те, которых турки всеми возможными средствами заманивают на свои курорты? То есть Эрдоган намерен защищать крымских татар от своих стратегических партнёров. Так получается?

Есть и другой серьёзный вопрос: кто поставляет Эрдогану информацию о реальном положении дел крымских татар? Зеленский? Неужели так узок круг информированных источников у президента Турции?

Эйваз Умеров Эйваз Умеров/facebook.com

Эрдогану, прежде чем делать заявления в отношении крымских татар и статуса Крыма, хотя бы стоило поинтересоваться о настроениях самих крымских татар в Крыму и начать уже диалог с представителями народа из Крыма, а не с изгоями, сбежавшими из Крыма... Данное заявление (Эрдогана. — News.ru) противоречит партнёрским взаимоотношениям Турции и России и игнорирует демократическое волеизъявление крымчан и крымских татар в том числе. Данная позиция может бросать тень сомнения на искренность взаимоотношений между двумя государствами, — сообщил РИА Новости глава крымской национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

Вторят Умерову и другие. К примеру, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков обвинил Анкару в нежелании оперировать правдивой информацией.

Мы учитываем мнение турецкой стороны, но понимаем, что они в своей позиции не руководствуются правдой и реалиями, которые были на Украине в период государственного переворота, они не обращают внимания на то, что происходило в 2014 году. Мы учитываем мнение президента Турции, но будем строить свою политику, исходя из своих национальных интересов, — цитирует РИА Новости Цекова.

Ещё более эмоционально прокомментировала слова Эрдогана депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская. Она посоветовала президенту Турции брать пример с российского лидера.

Нет какого-то удивления от заезженной позиции президента Турции Эрдогана по поводу непризнания крымского референдума. Известно, что говорить правду и принимать самостоятельные, ответственные решения, от которых будет зависеть дальнейшее мировое устройство, может только смелый, сильный и независимый лидер... Надо брать пример с нашего президента Владимира Путина, который услышал крымчан и принял историческое решение. Рано или поздно придётся признать наш выбор и запомнить навсегда: Крым — это Россия, — написала Поклонская на своей странице в Facebook.

Не исключено, правда, что г-н Эрдоган отказывается понимать, отчего это так возмутились россияне. То ведь было «вчера»! А сегодня... Даже трудно себе представить, что будет завтра.