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Американским властям следует прекратить поддержку мифа о российской агрессии на Украине и перестать подталкивать Киев к «торговле русофобией». Об этом глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий написал в Twitter.

Высказывания президента США Дональда Трампа о желании «примирения» между РФ и Украиной парламентарий назвал «очередной хорошей миной перед журналистами». При этом он напомнил, что слова американского лидера неоднократно расходились с...