Военные Таджикистана примут участие в параде Победы, который состоится в Москве 9 мая. Мероприятие также посетит президент страны Эмомали Рахмон.
Об этом таджикский министр иностранных дел Сироджиддин Мухриддин рассказал на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым,
В Таджикистане помнят и чтят эту священную дату, и в стране запланирован ряд торжественных мероприятий, — добавил он.
Дипломат пожелал России успешной подготовки парада и других праздничных мероприятий.
Ранее, как писал NEWS.ru, министр обороны РФ Сергей Шойгу раскрыл детали предстоящего 9 мая парада Победы в Москве. В праздничном действе примут участие 15 тысяч военнослужащих, 225 единиц наземной военной техники и 150 воздушных судов. В исторической части парада примут участие артиллерийские установки СУ-100 и танки Т-34-85. C 29 апреля на Красной площади будут проводиться репетиции мероприятия.
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