Президент Сирии заявил о планах встретиться с Путиным

Сирийский лидер Башар Асад сообщил, что планирует в будущем провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
По его словам, в настоящее время они поддерживают постоянный контакт по телефону.
Всякий раз, когда что-то происходит или есть необходимость в беседе. Конечно, мы продолжим общаться и, конечно, встретимся в будущем, но это зависит от политической ситуации в Сирии, — отметил Асад.
Он уточнил, что в ближайшее время переговоры будут вестись только по телефону из-за того, что пандемия коронавируса парализовала весь мир,
Как писал NEWS.ru, ранее президент Сирии заявил, что убийства являются методом работы Соединённых Штатов в течение десятилетий. Так политик отреагировал на сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп хотел отдать приказ о его уничтожении.
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