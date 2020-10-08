Президент Сирии заявил о планах встретиться с Путиным

https://static.news.ru/photo/a1d01894-0927-11eb-86b1-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Башар Асад (архивное фото) Фото: kremlin.ru

Сирийский лидер Башар Асад сообщил, что планирует в будущем провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, в настоящее время они поддерживают постоянный контакт по телефону.

Всякий раз, когда что-то происходит или есть необходимость в беседе. Конечно, мы продолжим общаться и, конечно, встретимся в будущем, но это зависит от политической ситуации в Сирии, — отметил Асад.

Он уточнил, что в ближайшее время переговоры будут вестись только по телефону из-за того, что пандемия коронавируса парализовала весь мир, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Сирии заявил, что убийства являются методом работы Соединённых Штатов в течение десятилетий. Так политик отреагировал на сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп хотел отдать приказ о его уничтожении.