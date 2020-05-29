Президент Сербии приедет на парад Победы в Москву

https://static.news.ru/photo/225c7df8-a1a5-11ea-aa71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/ АГН «Москва»

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что приедет на парад Победы в Москву.

Я получил приглашение из Москвы и, конечно, буду представлять Сербию на параде Победы, — цитирует его ТАСС.

26 мая президент России Владимир Путин приказал начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие назначено на 24 июня — 75-ю годовщину первого парада Победы на Красной площади.

Как писал NEWS.ru, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 июня посетит парад Победы, который состоится в Москве. Он написал на своей странице в социальной сети, что принял приглашение своего российского коллеги Владимира Путина. Кроме того, парад Победы в Москве посетит президент Молдавии Игорь Додон. Об этом сообщила пресс-секретарь главы республики Кармена Стерпу.