Президент Сербии заявил, что боится переговоров по Косову в США

https://static.news.ru/photo/d73baad4-e9d8-11ea-b19b-fa163e074e61_660.jpg Александр Вучич Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Сербский лидер Александр Вучич признался, что испытывает страх перед переговорами по поводу непризнанного Косова, которые пройдут в США. Политик считает, что в Вашингтоне, по мнению косоваров, от главы республики потребуют подписать признание независимости региона.

Суть в том, что [премьер непризнанного Косова] Авдулах Хоти и албанские официальные лица говорят, что едут в США за признанием Косова. Были также неофициальные заявления лидеров в регионе, что я должен буду подписать все, что мне предложат в Вашингтоне <...> я испытываю страх, несмотря на весь мой опыт, <...> тем не менее я буду решительно бороться, — заявил Вучич в эфире сербского телеканала TV Pink.

На вопрос о возможной встрече с главой США Дональдом Трампом сербский президент ответил, что в случае признания Белградом Косова, Вучич станет «лучшим сербом в истории», первым руководителем республики, с кем встретился американский лидер.

Политик признался, что у него нет данных о возможных переговорах с главой Белого дома, однако не исключает «сюрприза». Встреча властей Сербии и Республики Косово в США состоится 3–4 сентября 2020 года.

Прошлое мероприятие по возобновлению диалога между Белградом и Приштиной состоялось 10 июля. С инициативой встречи выступили представители Франции и Германии. В ходе переговоров Вучич и Хоти заявили о готовности действовать для нормализации отношений. После этого президент Сербии в эфире местного телевидения заявил, что требования Косово были «бессмысленными».

В 2008 году парламент Косово провозгласил независимость. Государственное образование признали около ста стран, однако республика не является членом Организации Объединённых Наций и Россия её независимость не признаёт. Хашим Тачи является основателем «Освободительной армии Косова», в 2016 году он стал президентом. Сербия считает Автономный край Косово частью своей территории.

Внешнеполитический курс Белграда на подрыв дружбы между россиянами и сербами резко ускорился в последние месяцы и напрямую связан с президентом страны Александром Вучичем, считает сербский политик и общественный деятель Младжан Джорджевич. По его мнению, источником антироссийской кампании в стране являются СМИ, приближённые к Сербской прогрессивной партии и Вучичу, писал NEWS.ru.