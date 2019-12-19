Российская Конституция должна соответствовать развитию общества. Об этом заявил президент Владимир Путин на своей большой пресс-конференции в Центре международной торговли. Он не исключил, что в основной закон страны могут быть внесены изменения, в том числе и по расширению роли парламента. При этом глава государства признал, что все правки должны вноситься аккуратно и только «после хорошей подготовки и глубокой дискуссии в обществе», и сам предложил убрать из её текста оговорку про то, что одно и то же лицо не может быть президентом более двух сроков подряд. По мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, этим глава государства дал понять, что постепенно в правовой системе должны создаваться жёсткие механизмы обеспечения сменяемости власти. Многие заметили, что глава государства уже выступал с этой инициативой и раньше.

Традиционно на большой пресс-конференции Владимира Путина был затронут самый широкий круг вопросов. Не забывал глава государства и о внутренней политике. В целом, во внутрироссийской повестке преобладали социальные и экономические вопросы, но не обошел глава государства и законотворчество. В частности, президент ответил на давно идущую в российском обществе дискуссию о необходимости изменений в Основной закон государства.

Менять российскую Конституцию, принятую еще 12 декабря 1993 года, предлагали не раз. Согласно недавнему опросу фонда «Общественное мнение», 68% россиян высказались за то, что в этот документ необходимо вносить поправки, пересматривать ее, против этого высказались 17%, 15% затруднились с ответом.

Одно из последних предложений — идея спикера Госдумы Вячеслава Володина оценить Конституцию РФ на соответствие реалиям настоящего времени. По его мнению, в основном законе на сегодняшний день отсутствует должный баланс ветвей власти, в связи с чем целесообразно расширить полномочия российского парламента в части контроля за правоприменением.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент во время пресс-конференции дал четко понять, что считает фундаментальные основы Конституции неприкосновенными, однако заметил, что это живой документ, который должен соответствовать развитию общества.

Я знаю, конечно, о тех дискуссиях, которые на этот счёт идут, я их вижу, слышу. Я понимаю логику тех, кто предлагает эти вещи. Связано это как раз с возможным расширением прав парламента, с некоторым изменением прерогатив и президента, и правительства. Но это всё можно делать только после хорошей подготовки и глубокой дискуссии в обществе, но очень аккуратно, — подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства и сам выступил с предложением внести небольшую правку в текст основного закона. В частности, речь идет об отмене оговорки «подряд» в пункте 3 статьи 81 при ограничении президентских полномочий для одного лица двумя сроками.

У нас два срока подряд, ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушёл с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента, потому что это было уже не два срока подряд. Она некоторых наших политологов, общественных деятелей смущает. Можно было бы её отменить, наверное, — предложил Владимир Путин.

При этом уже позднее глава государства в интервью телеканалу «Россия 24» призвал не спешить и не делать опрометчивых шагов, связанных с внесением поправок в Конституцию, в том числе в части ограничений числа президентских сроков.

Тем не менее идею уже услышали в Государственной думе и Совете Федерации. По мнению главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, идея ограничения числа сроков на посту президента вполне реальна и требует обсуждения.

В обществе и науке давно дискутируется вопрос о слове «подряд или не подряд». Мне кажется, надо эту дискуссию продолжить. Я считаю, что эта поправка вполне возможна, вполне реальная, — завил парламентарий ТАСС.

По мнению главы конституционного комитета Совета Федерации Андрея Клишаса, соответствующее толкование п.3 ст. 81 Конституции может дать Конституционный суд «и без внесения изменений в текст, если поступит соответствующий запрос».

Оценили предложение главы государства и эксперты, опрошенные NEWS.ru.

Своим заявлением о том, что слово «подряд» по поводу количества президентских сроков можно исключить из Конституции, президент ясно дал понять: постепенно в правовой системе должны создаваться жёсткие механизмы обеспечения сменяемости власти. Дмитрий Орлов гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций

Как отметил в разговоре с NEWS.ru глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, с такой инициативой глава государства выступает уже не в первый раз.

В 2012 году внешне это выглядело как самозапрет на его участие в выборах 2018 года, но, как мы помним, тогда ничего не случилось. В нынешнем виде идея позволяет бросить эту тему желающим поговорить о транзите власти, но без четких обозначений. Михаил Виноградов президент фонда "Петербургская политика" президент фонда "Петербургская политика"

В ответе на одни из вопросов Владимир Путин подвёл своеобразные итоги своего президентства. По его словам, современная Россия прошла долгий путь становления и разительно отличается от той страны, которая была в начале 2000-х годов. Но, по словам президента, не всё удалось сделать. При этом он воздержался от оценки себя как исторической личности. Люди должны будут в будущем оценить, что сделано было для страны, подытожил президент.