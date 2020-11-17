Президент России примет участие в саммите G20

https://static.news.ru/photo/3cb78cda-28bc-11eb-a69b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Глава РФ Владимир Путин примет участие в саммите G20. Политик выступит перед участниками «большой двадцатки», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также призвал общественность не верить публикациям, в которых в качестве источника информации указываются социальные сети главы государства.

Президент [России Владимир Путин] планирует [принять участие в саммите G20], собственно, он будет в субботу принимать участие, и выступление будет 21 [ноября], — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков также прокомментировал итоги трёхсторонних договорённостей по Нагорному Карабаху. По его словам, самым ценным является прекращение боевых действий и отсутствие новых жертв. Кроме того, пресс-секретарь главы РФ не стал комментировать подачу против него иска оппозиционером Алексеем Навальным. Отвечая на вопрос по поводу поддержки артистов и деятелей культуры на фоне ограничений из-за COVID-19, Песков заявил, что подобных планов власти РФ пока не обсуждают.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сразу несколько представителей разных фракций готовят обращение на имя президента Владимира Путина об индексации пенсий работающим пенсионерам. Так, «Справедливая Россия» и КПРФ собираются напомнить главе государства, что он сам дал указание «проработать вопрос» об индексации пенсий.