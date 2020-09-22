Президент РФ внёс в Госдуму законопроект о правительстве

https://static.news.ru/photo/4ababd18-fcfa-11ea-890f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о правительстве.

Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Законопроект предлагает наделить главу государства обязанностью вносить в ГД кандидатуру премьер-министра не позднее чем через две недели после своего вступления в должность. Госдуме даётся неделя на рассмотрение кандидатур главы правительства, его заместителей и министров.

В новом механизме учтены «подводные камни» и предусмотрены меры, которые не позволят остановить работу исполнительной власти в случае политического кризиса, если Государственная дума не будет долгое время утверждать членов кабинета министров, — отметил Крашенинников.

Ранее Крашенинников заявлял, что Путин будет вносить в Госдуму законопроекты по реализации поправок к Конституции, которые входят в её основную часть, писал NEWS.ru. По словам главы думского комитета, нужно внести около сотни изменений в различные законодательные акты, при этом 40 из них рассмотрят уже во время осенней сессии. Крашенинников также отмечал, что подготовка к этому процессу находится в «высокой стадии».