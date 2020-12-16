Президент рассказал о вмешательстве в выборы в России

https://static.news.ru/photo/dfbb2b0e-404e-11eb-a561-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин не сомневается, что в российские выборы будет производиться внешнее вмешательство. На большой пресс-конференции глава государства заявил, что страна готовится к этому и сможет эффективно противостоять подобному воздействию.

Очень важно, чтобы граждане сами понимали, что речь идёт о такой угрозе. При этом мы открыты для сотрудничества и для работы с международными партнёрами. В некоторых штатах США, например, законодательством запрещено присутствие каких-либо иностранных наблюдателей, — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что нужно делать всё, чтобы россияне были уверены в прозрачности и открытости выборов. В то же время в самом явлении вмешательства нет ничего необычного, заметил Путин, поскольку речь идёт о глобальной политике.

Ранее NEWS.ru писал, что, по словам президента, количество и спектр политических партий, участвующих в парламентских выборах, может расти — российская политическая система даёт такую возможность. Путин также рассказал об особенностях парламентских выборов в 2021 году. Он подчеркнул, что поскольку приняты поправки в Конституцию, парламент получает больше полномочий, в том числе по формированию правительства.

Общение президента с журналистами и гражданами России началось на пять минут позже запланированного. Мероприятие проходит по видеосвязи: Путин находится в своей резиденции в Ново-Огарёво, а представители СМИ — в московском Центре международной торговли и в региональных пресс-центрах. Вступительное слово президента длилось три минуты.