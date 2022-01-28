Путин отправил на доработку проект новой концепции внешней политики России

Президент России Владимир Путин поручил доработать проект новой концепции внешней политики РФ после обсуждения документа на заседании Совбеза, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сегодня было концептуальное обсуждение подготовленного проекта. И по итогам есть поручение президента доработать, а потом уже принять концепцию, — ответил представитель Кремля на вопрос о том, принят ли проект концепции.

В пятницу, 28 января, Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ сообщил о том, что МИД России разработал проект обновлённой редакции концепции внешней политики. В нём учтены последние изменения на международной арене за последние пять лет.

Ранее Сергей Лавров заявил, что правительство занимается изменением концепции внешней политики России. По словам министра иностранных дел, молодым дипломатам предстоит трудиться на довольно ответственном этапе мировой и отечественной истории. Это связано с тем, что ситуация в мире с каждым днём усложняется.

О том, что Россия является миролюбивым государством, но будет отстаивать принципы суверенитета и равенства стран, а также невмешательства в их внутренние дела, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД. Он подчеркнул, что именно эта концепция станет дорожной картой для российского Министерства иностранных дел.