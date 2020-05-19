Президент проведёт совещание по рынку труда 27 мая

https://static.news.ru/photo/39d0184a-88ce-11ea-bccb-fa163e074e61_660.jpg Фото: President of Russia/via Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в следующую среду, 27 мая, проведёт совещание, главной темой которого станет текущее состояние рынка труда. Об этом сам российский лидер сообщил 19 числа в рамках совещания по реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Глава государства заявил о проведении встречи по ситуации на рынке труда после доклада главы Минтруда Антона Котякова.

Что касается ситуации на рынке труда и его поддержки — мы совещание, о котором вы упомянули, проведём 27 мая. Так что подготовьтесь, пожалуйста, — заявил Путин, обращаясь к главе ведомства, сообщают «Известия».

Как ранее писал NEWS.ru, президент призвал дать оценку работе всех ветвей власти во время пандемии коронавируса. По его словам, необходимо выяснить, как люди и предприятия получают необходимую помощь.

В первую очередь политик попросил доложить ему о реализации решения о дополнительной поддержке медиков.