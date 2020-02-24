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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков будет представлять РФ на встрече совместной комиссии по иранской ядерной сделке на уровне политдиректоров, которая пройдёт 26 февраля в Вене.

Я приму участие во встрече в Вене, — сообщил ТАСС заместитель главы российского внешнеполитического ведомства. Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин, комментируя иранскую ядерную сделку, отметил, что она...