Агрессивная политика Кремля распространяется не только на соседнюю Украину, но и на другие государства. Такую позицию высказал президент Польши Анджей Дуда.
Он заявил, что Россия «по-прежнему оккупирует Крым и районы вокруг Донецка и Луганска».
Нельзя говорить, будто Россия является страной, мирно преследующей свои интересы, и что она заслуживает доверия, —
сказалДуда в интервью изданию Sieci.
По его словам, Москва демонстрирует агрессию, нарушая воздушное пространство других государств.
Ранее NEWS.ru писал, что Дуда может проиграть президентские выборы, проведение которых запланировано на май 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса.
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