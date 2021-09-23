Президент подведёт итоги с действующими лицами

Самоизоляция не является препятствием для интенсивной деятельности президента. Благо ковидный локдаун позволил отработать технологию онлайн-общения. После обстоятельного разговора Владимира Путина с Эллой Памфиловой и предварительного подведения итогов выборов в парламент, видимо, настало время снять некоторые противоречия и рассеять недопонимания, которые выразили лидеры системной оппозиции. Не исключено, что встречу с ними перенесли с пятницы на субботу ради дополнительного выявления «точек напряжения».

Вряд ли кто-то верит в то, что верхушка КПРФ действительно вдруг исполнит свою ставшую уже, скорее, мемом угрозу вывести на улицы соратников под лозунгами против, как им кажется, злоупотреблений в Москве в ходе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Но лучше всё разобрать публично и гласно.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Подозрение у столичных коммунистов вызвала задержка с объявлением результатов ДЭГ, которая по сравнению с оглашением итогов голосования в других субъектах составила несколько часов. Хотя в столице и объёмы цифрового голосования несравнимы с провинциальными. Но именно после подсчёта «цифры» несколько лидировавших кандидатов от КПРФ уступили первенство соперникам из «списка Собянина». Так что вряд ли тот же Геннадий Зюганов лишит себя удовольствия завести речь о недостаточной прозрачности и отсутствии юридической регламентации ДЭГ.

При этом на прошедших выборах компартия показала лучший результат за последние двадцать лет. Особенно очевиден контраст с последними президентскими выборами и процентами «клубничного короля» Павла Грудинина. Да и спор с другими системными оппозиционерами за вторую позицию в нашей партийной системе выигран, что не может не удовлетворить «красное» руководство, усиленно отбивавшееся от радикалов в партии.

В целом же за общими претензиями оппозиции в адрес Центризбиркома будет, надо полагать, скрываться подход к предварительному торгу за места вице-спикеров, глав и первых заместителей руководителей думских комитетов и комиссий. Эти претензии партии сформулируют предельно чётко.

Впрочем, планируемая встреча Путина с акторами большой политики будет интересна ещё в силу двух немаловажных причин. Прежде всего хотелось бы увидеть среди её участников председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, который красноречиво отсутствовал в публичном поле на протяжении всей предвыборной кампании своей партии. За исключением момента второй фазы партийного съезда. Даже сильная простуда вряд ли способна помешать общению с коллегами на расстоянии. Если, конечно, дело только в кашле.

Дмитрий Медведев Сергей Булкин/NEWS.ru

И, кроме того, крайне интересно, кто будет олицетворять в ходе такого обмена мнениями партию «Справедливая Россия — За правду». Если на встрече с президентом от лица сложной партийной коалиции будет фигурировать один Сергей Миронов, то это может стать фактором, серьёзно осложняющим будущие отношения внутри триединого партийного союза. Тут, как говорится, и до раскола недалеко.

Президент намерен в той же технической манере переговорить и с победителями губернаторских выборов. Этот обмен мнениями вряд ли принесёт какие-то неожиданности, ведь все поддержанные Кремлём кандидаты победили. При этом врио выступили куда более успешно, чем переизбиравшиеся. Особый интерес представлял, конечно, «мятежный» Хабаровский край, где после колебаний центр всё-таки поддержал Михаила Дегтярёва, позволив ему сыграть роль серьёзного лоббиста местных интересов. По примеру Приморского края хабаровчанам разрешили продолжать завозить авто с пресловутым правым рулём.

Владимир Путин kremlin.ru

Интересно другое: победа Дегтярёва и его уже наработанные навыки общения с ветвями федеральной власти явно открывают ему путь в преемники теряющему форму Владимиру Жириновскому. И это, пожалуй, самый интересный итог вполне предсказуемых губернаторских выборов. Потому-то и любопытно, как в ходе встречи с национальным лидером сам Вольфович оценит победу молодого коллеги и его личность как политика.