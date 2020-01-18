Председатель Государственной думы Вячеслав Володин одобрил конституционную реформу, которую президент России Владимир Путин предложил 15 января в ежегодном послании Федеральному собранию.
Спикер парламента считает, что так глава государства поделится властью с гражданами, расширив полномочия депутатов — народных избранников.
Оно для нас историческое, судьбоносное послание. Президент часть своих полномочий как действующий президент предложил отдать гражданам нашей страны, чтобы они через своих депутатов решали вопросы назначения министров, формирования правительства, чтобы они спрашивали с исполнительной власти... — цитирует Володина РИА Новости.
По мнению председателя Госдумы, конституционная реформа в России даст институтам власти «совершенно иное наполнение», а благосостояние народа улучшится.
Как сообщал NEWS.ru, предложенная Путиным реформа может стать крупнейшим изменением Конституции России с момента принятия в 1993 году. Среди прочего, президент намерен ограничить независимость судей и отменить приоритет международного права над российскими законами.