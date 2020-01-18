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Обозначенные в послании Федеральному собранию предложения — это не всё, что планируется сделать, заявил глава РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны. По его словам, у Кремля «огромные планы по развитию так называемых национальных проектов».

Политик добавил, что власть видит проблемы, имеющиеся в стране, однако и успехи есть, пишет РИА Новости. У нас экономика выросла практически в два раза и доходы населения подросли существенным образом....