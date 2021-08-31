Президент летит на Дальний Восток

Первого сентября президента ждут во Владивостоке — ныне официальной столице всего Дальнего Востока. Важный предлог для трехдневного посещения Владимиром Путиным огромного и в немалой степени проблемного региона — открытие Восточного экономического форума (ВЭФ), на полях которого президент встретится с коллегами из Монголии, Казахстана, Брунея, Таиланда. Ну, а раз во Владивостоке приземлится Путин, то вслед за ним на берег Тихого океана прибудет и вся наша деловая элита. Что так или иначе внесет оживление в политическую и светскую жизнь нашего «океанского балкона».

Конечно, не трудно предположить, ради чего президент нашел в своем перегруженном в последние недели графике дополнительное «окно», чтобы провести не один день в регионе (ВЭФ официально откроется 2 сентября). Сохраняющийся отток населения, несмотря на предпринимаемые в последние годы усилия, сокращение инвестиций в местную экономику, раскол в региональных элитах и их противоречия с официально поддержанными из Москвы губернаторами — все эти проблемы не делают Дальний Восток более привлекательным для бизнеса, прежде всего, иностранного, а главное — социально и политически устойчивым. Рост протестных настроений не просто так был отмечен и в Хабаровске, и в Комсомольске-на-Амуре. И риск уличных протестных выступлений сохраняется.

В регионе традиционно еще с декабрьских думских выборов 1993 года не самые крепкие позиции у сменявших друг друга партий власти. Не все там нынче гладко и у «Единой России», на службу которой президент в последнее время полностью поставил и свой рейтинг. К тому же в последние недели Владимир Путин проводит личные встречи с губернаторами, которые играют роль «паровозов» в предвыборных списках «Единой России». Нет сомнений в том, что такие встречи пройдут и в ходе дальневосточного турне главы государства. Тем более, что последние президентские инициативы по массовому капитальному ремонту школ, по развитию культуры в провинции, по увеличению числа бюджетных мест в региональных университетах, ликвидации, наконец, ветхого жилья, о чем уже говорят лет десять, находят отклик в краю далеком. Видимо, в этом ключе и пройдет совещание по региональному развитию.

Между тем, по мнению ряда аналитиков, проблемы не так давно возникли у «трижды дальневосточного губернатора» Олега Кожемяко, который был буквально десантирован во Владивосток с Сахалина, чтобы купировать прорыв во власть коммуниста Андрея Ищенко. У губернатора обострились отношения не просто с местными элитами, но с видными членами регионального отделения «Единой России», что выразилось в открытый конфликт в ходе праймериз. Кожемяко обвинили в прямом вмешательстве, попытках жестко воздействовать на их результат. Некоторые консалтинговые агентства даже переместили его в «красную зону», группу губернаторов с антирейтингом.

Так что помимо международной повестки у президента будет и напряженная внутренняя предвыборная. К слову, в кулуарах недавнего съезда «Единой России» утверждали, что наиболее проблемные регионы для партии — Москва и Дальний Восток. И средняя установка 50% явки при 53% полученных голосов там может не сработать. Но это пока.

А приезд президента на новый космодром «Восточный» не только вдохнет дополнительную жизнь в этот не во всем удачный проект, но может на примере возникшего в тайге городка придать импульс дискуссии о создании новых агломераций в Сибири.