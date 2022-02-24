Президент Латвии призвал к изоляции России

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Главной задачей спецоперации российских военных в Донбассе является вывод из строя военной инфраструктуры Вооружённых сил Украины (ВСУ), считает полковник в отставке Виктор Баранец. Он напомнил, что Россия не совершает ударов по городам и мирным жителям, пишет «360».

Судя по всему, первостепенной задачей нашей специальной операции, как это заявило Минобороны, является вывод из строя военной инфраструктуры Вооруженных сил или Украины в целом. Никто не бьет по городам, по...