Президент Латвии призвал к изоляции России

Президент Латвии Эгил ЛевитсФото: Chris Emil Janssen via www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press
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Россию надлежит изолировать от других стран мира, заявил президент Латвии Эгил Левитс в интервью Латвийскому радио. Он отметил, что страны Балтии и Польша попросили открыть совместные консультации соответственно четвёртой статьи договора НАТО, которая предписывает их проведение в случаях угрозы территориальной целостности, политической независимости и безопасности любого государства-члена.
Россию необходимо изолировать от остального мира, — сказал Левитс.
Накануне во Франции заявили о приостановке полётов над Украиной, Ростовом-на-Дону и Москвой.
В ночь на 24 февраля власти ДНР и ЛНР обратились к России за военной помощью с целью защиты от украинской агрессии. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.