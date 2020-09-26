Президент Ирана обвинил США в «величайшем злодеянии в истории»

https://static.news.ru/photo/04eb5a30-fff8-11ea-bb67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Соединённые Штаты Америки, вводя «несправедливые, негуманные и незаконные» санкции против Тегерана, причинили стране ущерб в размере $150 млрд, и обвинил Вашингтон в жестокости. По его мнению, Белый дом совершил «величайшее злодеяние в истории».

Они даже остановили передачу медикаментов, лекарств и продуктов, мы ранее не видели таких жестоких людей в Белом доме <...>, они совершили величайшее злодеяние в истории, — цитирует выступление Рухани официальный сайт президента.

Он отметил, что «если гражданам хочется обвинить кого-то в дефиците и проблемах в республике, претензии нужно предъявлять Вашингтону». По его мнению, «за все эти преступления ответственен Белый дом».

В августе Трамп объявил, что Вашингтон начинает работу над запуском процедуры возвращения санкций ООН в отношении Тегерана. При этом он заявил, что для этого Штаты могут попытаться применить механизмы разрешения споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий. Германия, Великобритания и Франция отвергают попытку США вернуть санкции ООН против Ирана и стремятся к сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД трёх стран.

Как писал NEWS.ru ранее, Германия, Великобритания и Франция отвергают попытку Соединённых Штатов вернуть санкции ООН против Тегерана и стремятся к сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД трёх стран.