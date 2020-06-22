Президент Хорватии не сможет посетить парад Победы в Москве

https://static.news.ru/photo/94b6cee0-b48c-11ea-9317-fa163e074e61_660.jpg Зоран Миланович Фото: Rober Anic/Xinhua/Global Look Press

Посольство Хорватии в Москве сообщило о невозможности вылета хорватского лидера Зорана Милановича на парад Победы. Причиной стал сломавшийся самолёт.

Сегодня уже официальная информация, что президент не приедет. У него сломался самолёт, — цитирует сообщение РИА Новости.

Президент России Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года выходным днём. На эту дату был перенесён парад Победы из-за пандемии коронавируса. Также для лидеров стран, которые были приглашены на мероприятие, будет проведён отдельный приём. Список высокопоставленных гостей подготовят позднее.

NEWS.ru информировал ранее, что украинского лидера Владимира Зеленского не стали приглашать на торжество. Однако приглашение получили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и его сербский коллега Александр Вучич.