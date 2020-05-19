Президент Грузии заявила о необходимости диалога с Россией

https://static.news.ru/photo/17c32cfc-946d-11e9-b640-fa163e074e61_660.jpg Фото: Georgia Presidential Admin/Xinhua

Грузинский президент Саломе Зурабишвили назвала себя сторонницей прямого диалога с Россией по спорным вопросам между двумя государствами.

Летом 2019 года президент Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в соседнюю республику, объяснив решение опасной обстановкой для граждан РФ. Поток российских туристов сократился, но не иссяк благодаря пересадочным рейсам.

В любом случае я за прямой диалог, потому что у стран есть два пути: один — это путь войны, а второй — диалога. Другого пути я не знаю. <...> Однако диалог ради диалога никогда не был выходом из ситуации, — цитирует Зурабишвили ТАСС.

По словам главы республики, должны возникнуть «такие обстоятельства, которые дадут нам возможность принести пользу для страны».

Как писал NEWS.ru, в феврале 2020 года Зурабишвили обвинила Москву в проведении масштабной кибератаки, которую президент назвала нападением на суверенитет и национальную безопасность Грузии.