Президент Германии призвал Запад не обрывать связи с Россией

https://static.news.ru/photo/bd74199a-7788-11eb-9653-96000091f725_660.jpg Франк-Вальтер Штайнмайер Фото: M. Popow via imago-images.de/Global Look Press

ФРГ не должна обрывать связи с Россией, несмотря на сложный период в отношениях. Такое мнение высказал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Запад, так же как и РФ, в равной степени несёт ответственность за мир в Европе, подчеркнул политик, выступая на онлайн-конференции Восточного комитета германской экономики.

В эту сложную фазу наших отношений мы должны следить за тем, чтобы не оборвались все связи, — цитирует Штайнмайера ТАСС.

Он также указал на то, что за последние 20 лет в многополярном мире было разрушено много геополитических мостов.

Отношениям ФРГ и РФ сейчас уделяется особое внимание среди прочего ещё и в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2». От позиции немецкой стороны в немалой степени зависит будущее проекта, обложенного санкциями США и их западных партнёров. В этой связи Германия вынуждена лавировать между геополитическими и экономическими интересами, а любые противоречия воспринимаются особенно остро.

Ранее, как писал NEWS.ru, Генпрокуратура Германии предъявила обвинения гражданину ФРГ в шпионаже в пользу России.