Президент Германии назвал «ошибкой» свою политику в отношении России

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что его политика в отношении России была «ошибочной». Под этим глава ФРГ имел в виду поддержку «Северного потока — 2» со своей стороны, цитирует президента DPA.

Поддержка «Северного потока — 2» с моей стороны однозначно была ошибкой. Мы держались за мост, в который Россия уже не верила и о котором предостерегали наши партнёры, — сказал Штайнмайер.

Немецкий лидер добавил, что Германия «потерпела неудачу», выстраивая общий европейский дом «с привлечением России».

Мы потерпели неудачу в попытке вовлечь Россию в общую архитектуру безопасности, — резюмировал президент ФРГ.

Глава государства отметил, что теперь он не видит перспектив «возвращения статус-кво», который был до начала украинских событий.

Штайнмайер является президентом Германии с 2017 года, до этого он был министром иностранных дел страны.

Ранее украинский посол в Берлине Андрей Мельник осудил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера за чрезмерно тесные связи с Россией. Мельник утверждает, что тот якобы обладает целой «паутиной контактов» с Москвой.