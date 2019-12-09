https://static.news.ru/photo/e08e6084-1a96-11ea-95ca-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Эммануэль Макрон Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Прибывшего 9 декабря в Париж для участия в саммите «нормандской четвёрки» президента России Владимира Путина на крыльце Елисейского дворца встретил его французский коллега Эммануэль Макрон.

После этого два национальных лидера прошли внутрь, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru сообщал, что сначала глава РФ встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель, а затем с президентом Франции Макроном.

После Путин, Меркель, Макрон и президент Украины Владимир Зеленский проведут переговоры. Для них отвели 2,5 часа. По завершении встречи четверых политиков состоятся первые переговоры между российским и украинским лидерами. Сообщалось, что «формула Штайнмайера» станет одной из тем.

«Нормандский формат» существует с июня 2014 года. В его рамках проходит обсуждение ситуации на Украине с участием представителей России, Франции и Германии.