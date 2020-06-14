Президент Франции приедет в Россию

https://static.news.ru/photo/004e4b60-aeed-11ea-b1c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни посетит Россию. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

О предстоящем визите на высшем уровне он рассказал в ходе выступления на заседании комитета Совета Федерации по международным делам.

В повестке дня, разумеется, остаётся визит президента Макрона в Российскую Федерацию. Мы над этим работаем, сроки пока неизвестны, — цитирует Грушко «Интерфакс».

При этом замглавы внешнеполитического ведомства отметил, что французский лидер приедет «в достаточно короткие сроки».

Ранее NEWS.ru писал, что Макрон станет первым иностранным лидером, который посетит Великобританию после начала пандемии.