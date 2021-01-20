Президент Финляндии обсудил с Путиным ситуацию с Навальным

https://static.news.ru/photo/eb26455e-5bd4-11eb-87c6-fa163e074e61_660.jpg Саули Ниинистё Фото: presidentti.fi

Президенты Финляндии и России Саули Ниинистё и Владимир Путин обсудили ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным, который был задержан после возвращения из Германии. Об этом сообщает канцелярия финского президента.

Политики провели телефонный разговор в первой половине дня. Он состоялся по инициативе финской стороны.

Они обсудили заключение под стражу Алексея Навального и влияние этого [факта] на отношения между странами Европы и Россией, — говорится в сообщении.

Ранее президент Чехии Милош Земан высказал мнение, что делать из российского оппозиционера Алексея Навального мученика излишне. Глава государства предложил ему выставлять свою кандидатуру на выборах и бороться за голоса избирателей.

Посол России в Германии Сергей Нечаев призвал немцев не политизировать дело Навального. Он подчеркнул, что немецкое правительство прекрасно знает причину задержания оппозиционера.

Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту сразу после возвращения из Германии. На следующий день его арестовали на 30 суток. Во ФСИН пояснили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Как писал NEWS.ru, к Навальному в «Матросской Тишине» после карантина подселят сокамерников. Сейчас оппозиционер находится один в трёхместной камере, где у него есть телевизор, холодильник и чайник.