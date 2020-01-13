https://static.news.ru/photo/312f1594-3692-11ea-9835-fa163e074e61_660.jpg Керсти Кальюлайд (cправа) Фото: Matthias Balk/Global Look Press

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала о несбывшихся на Россию надеждах. По её словам, те изменения в настроениях, возникшие во время прихода к власти Бориса Ельцина, не оправдались. Вместе с ними рухнули и надежды на свободную и демократическую Россию.

Многие эстонцы надеялись, что Россия тоже станет свободным и демократическим государством. К сожалению, всё сложилось не так, — заявила она в интервью газете « Франкфуртер альгемайне ».

Кальюлайд добавила, что эта надежда появилась после того, как Борис Ельцин, будучи президентом РФ, признал независимость Эстонии. Она подчеркнула, что Россия непредсказуемая страна, передаёт «Царьград».

Ранее спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас сделал заявление, что пограничный договор с Россией противоречит действующей конституции страны. Также он раскритиковал политиков, которые одобряют его ратификацию и «угодничают России». Политик ссылается при этом на Тартуский мирный договор. Это соглашение было заключено между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года, писал NEWS.ru.