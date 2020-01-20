https://static.news.ru/photo/ac46bd1a-3b6d-11ea-a169-fa163e074e61_660.jpg Милош Земан Фото: Roman Vondrous/CTK/Global Look Press

Президент Чехии Милош Земан назвал российского лидера Владимира Путина сильным политиком и заявил, что этот факт оспаривают лишь «несколько глупцов».

Президент Путин, бесспорно, сильная политическая личность. Этот факт не оспаривает никто, кроме нескольких глупцов, — сказал Земан в эфире радиостанции Frekvence 1.

Он также отметил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель уже 15 раз «посещала» Путина в Москве.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин перед началом конференции по Ливии в Берлине обменялся несколькими фразами с госсекретарём США Майклом Помпео, а также с французским коллегой — Эммануэлем Макроном.