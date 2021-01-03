Президент Азербайджана поговорил с вице-премьером РФ

https://static.news.ru/photo/bfbf960a-4dfa-11eb-8d21-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Баку с заместителем председателя правительства Алексеем Оверчуком.

Представители государств обсудили взаимодействие двух стран в вопросах энергетики, экономики, сельского хозяйства и транспорта.

Стороны обсудили на встрече сотрудничество в сферах экономики, энергетики, транспорта и сельского хозяйства, — сообщили в пресс-службе азербайджанского лидера.

Кроме того, политики выразили уверенность в дальнейшем развитии отношений между Баку и Москвой. Представители обеих стран высказали удовлетворение развитием дружеских отношений, основанных на стратегическом партнёрстве, передаёт РИА Новости.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком. Стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

Глава кабмина Армении отметил важность визита Оверчука в контексте обсуждения вопросов армянско-российского взаимодействия. В ходе встречи речь зашла также о сотрудничестве двух стран в сферах экономики, энергетики, развития транспортной инфраструктуры. Особое внимание было уделено вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией, писал NEWS.ru.