Президент Армении получил подарок от Путина

https://static.news.ru/photo/b1cfed84-4aac-11eb-bc69-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.am

Российский президент Владимир Путин вручил своему армянскому коллеге Армену Саркисяну подарок. Об этом сообщил сам глава Армении.

Политик из РФ подарил коллеге сувенирные почтовые марки, которые посвящены советскому разведчику Геворку Вартаняну.

От имени президента Российской Федерации президенту Республики Армения Армену Саркисяну вручена посвящённая Герою Советского Союза Геворку Вартаняну коллекция сувенирных почтовых марок, — говорится на сайте армянского президента.

Этот подарок был вручён в рамках поздравления с Новым годом и православным Рождеством. Путин пожелал политику и его родным счастья, здоровья и успехов, а армянам — мира и благоденствия.

Надеюсь, что трудности и тяготы, которые принёс уходящий год, останутся в прошлом. Хотел бы подтвердить настрой на дальнейшее развитие российско-армянского союзнического взаимодействия, — отметил глава РФ.

Саркисян был лично знаком с Вартаняном и дружил с ним и его супругой — разведчицей Гоар Вартанян.

Ранее сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил главе МИД Сергею Лаврову икону Николая Чудотворца, возраст которой якобы 300 лет и найдена она в Луганске. После этого посольство Украины направило в МИД БиГ ноту с требованием объяснить, каким образом Лаврову была подарена икона, найденная на территории Луганска.

Икона более десяти лет находилась в частной коллекции и представляет исключительно духовно-символическую ценность. Об этом рассказал советник Додика Радован Ковачевич. Он добавил, что такие иконы легко найти в Интернете по цене от €100 до €200. По его словам, в БиГ существует база данных с тысячами артефактов и произведений искусства, которые разыскивались после Второй мировой войны, но этой иконы в этой базе нет, писал NEWS.ru.