Президент Аргентины поблагодарил Путина за «Спутник V»

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры со своим аргентинским коллегой Альберто Фернандесом. Лидер Аргентины поблагодарил главу РФ за поставки в страну вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Альберто Фернандес поблагодарил за осуществляемые поставки в Аргентину российской вакцины «Спутник V», которая активно используется в проводимой в стране кампании по массовой вакцинации населения, — цитирует сообщение РИА Новости.
В разговоре двух лидеров также была отмечена высокая эффективность препарата. Президенты высказались за дальнейшее сотрудничество и стимулирование профильных контактов двух государств.
Президенты высказались также в пользу развития всего комплекса взаимовыгодных российско-аргентинских связей, — добавили в пресс-службе.
Ранее NEWS.ru писал, что бывший лидер Аргентины, а ныне вице-президент страны Кристина Киршнер сделала прививку от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Об этом она сообщила в соцсетях.
21 января аргентинский лидер Альберто Фернандес привился от COVID-19 «Спутник V», а вакцинация российским препаратом «Спутник V» началась в стране 29 декабря 2020 года.