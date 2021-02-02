Президент Аргентины поблагодарил Путина за «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/eed4b386-656e-11eb-a2c1-96000091f725_660.jpg Фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры со своим аргентинским коллегой Альберто Фернандесом. Лидер Аргентины поблагодарил главу РФ за поставки в страну вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Альберто Фернандес поблагодарил за осуществляемые поставки в Аргентину российской вакцины «Спутник V», которая активно используется в проводимой в стране кампании по массовой вакцинации населения, — цитирует сообщение РИА Новости.

В разговоре двух лидеров также была отмечена высокая эффективность препарата. Президенты высказались за дальнейшее сотрудничество и стимулирование профильных контактов двух государств.

Президенты высказались также в пользу развития всего комплекса взаимовыгодных российско-аргентинских связей, — добавили в пресс-службе.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший лидер Аргентины, а ныне вице-президент страны Кристина Киршнер сделала прививку от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Об этом она сообщила в соцсетях.

21 января аргентинский лидер Альберто Фернандес привился от COVID-19 «Спутник V», а вакцинация российским препаратом «Спутник V» началась в стране 29 декабря 2020 года.