Претендент на пост главы ЦРУ рассказал, как поседел из-за России

https://static.news.ru/photo/9ad1517a-77a9-11eb-a3a0-96000091f725_660.jpg Уильям Бёрнс Фото: Allexander Makarov/Russian Look/Global Look Press

Бывший посол США в России и нынешний кандидат на пост главы ЦРУ Уильям Бёрнс рассказал, что поседел из-за России. Дипломат предупредил американское правительство, что Россию «нельзя недооценивать».

Бёрнс в шутливой форме высказался, что своей седой головой обязан тому, что занимался Россией. Но при этом совершенно всерьёз заявил, что США не должны «недооценивать угрозу, которая исходит от России и президента Владимира Путина», приводит слова политика USA Today.

Высказывание Бёрнса о «российском» поседении оценил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он сказал, что «не силён в геронтологии», так что предпочтёт воздержаться от комментариев. А про Бёрнса Песков отметил, что тот хорошо понимал Россию и умело руководил посольством, пишет РБК.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кандидат на пост директора Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс призвал не недооценивать Россию и расширять круг стран для противостояния Москве. По его словам, Соединённые Штаты обязаны трезво оценивать потенциальные угрозы со стороны России.