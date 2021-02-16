Пресс-служба Неверова опровергла предложение Путину возглавить список ЕР

https://static.news.ru/photo/022c96dc-707e-11eb-b2b4-96000091f725_660.jpg Сергей Неверов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба лидера думской фракции «Единой России» Сергея Неверова не подтвердила, что политик на встрече с президентом Владимиром Путиным предложит ему возглавить список партии на предстоящих думских выборах в сентябре.

Единственное, как можно прокомментировать: пусть комментарии дают некие «источники». Неверов утром подробно рассказал, что он намерен обсудить с президентом, — заявил собеседник агентства журналистам ТАСС.

Ранее лидер думской фракции ЕР рассказал, что на встрече с Путиным будет обсуждаться тема выборов в нижнюю палату парламента восьмого созыва, а также недавние законодательные инициативы партии.

Издание Daily Storm со ссылкой на свои источники в «Единой России» заявило , что Неверов предложит Путину возглавить партийный список на выборах в Госдуму в 2021 году.

Ранее NEWS.ru разбирался, может ли Путин возглавить список «Единой России». Глава государства сделал это лишь один раз, в 2007 году, когда его рейтинг личной популярности был на пике. Тогда партия получила на выборах более 60% голосов, но сейчас, согласно соцопросам рейтинг партии в районе 30%.