Пресс-секретарь Зеленского ответил хейтерам на критику фото из Вашингтона

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров ответил хейтерам на критику своей фотографии из США, на которой он показывает язык и «держит» памятник Джорджу Вашингтону. Слова политика передаёт Telegram-канал Страна.ua

Не ожидал совершенно. Я до сих пор смотрю на это и не понимаю, за что там можно хейтить. Но зато я теперь лучше понимаю ожидания людей от пресс-секретаря президента: каменное лицо, улыбаться нельзя, язык высовывать нельзя, танцевать нельзя, ничего нельзя. Ну, хорошо, ладно, — высказался Никифоров.

Идея пресс-секретаря президента заключалась в том, чтобы показать на фотографии самоиронию через призму двух взаимосвязанных, но противоположных по сути снимков: серьёзного и ироничного. Сам Никифоров подчеркнул, что ни одна из фотографий не отражает его личности полностью: по его словам, он «не такой и не такой», а «где-то посередине».

Да, я пресс-секретарь президента — так что, я теперь не человек? Я же не при исполнении, не на работе — в свободное время сделал фото. Но это, конечно, все дискуссионно, — оправдался пресс-секретарь Зеленского.

Ранее поклонники Никифорова раскритиковали его в Instagram за то, что он «опозорил» свою страну перед США.