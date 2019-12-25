https://static.news.ru/photo/5b5a1a9c-2726-11ea-89d6-fa163e074e61_660.jpg Ясухиро Накасонэ и Михаил Горбачёв, Москва, 1988 год. Фото: Лизунов Юрий, Чумичев Александр/Фотохроника ТАСС

Информация японского информационного агентства Kyodo о том, что генсек ЦК КПСС и председатель Верховного Совета СССР Михаил Горбачёв признал в 1988 году необходимость разрешения территориальной проблемы в отношениях с Японией, является ложной. Об этом рассказал руководитель отдела международных связей и контактов с прессой «Горбачев-фонда» Павел Палажченко.

Kyodo ссылается на некий отчёт японского посольства, а не на запись беседы между Михаилом Горбачёвым и бывшим премьер-министром Японии Накасонэ, — цитирует Палажченко ТАСС.

По его словам, беседа была зафиксирована документально, а её запись хранится в российском госархиве и личном архиве первого президента СССР.

Текст переговоров говорит о том, что слова, приписываемые японским посольством Горбачёву, являются выдумкой. Горбачёв не говорил этого, — подчеркнул пресс-секретарь.

В среду МИД Японии рассекретил документы, на которые ссылается Kyodo. По данным японской стороны, лидер Советского Союза долго беседовал с посетившим в 1988 году Москву японским экс-премьером Ясухиро Накасонэ. Во время этого разговора, Горбачёв, якобы и сделал указанное заявление.

В отчёте японцев указано, что советский лидер тогда сам напомнил Токио об отвергнутом в 1956 предложении по курильскому вопросу. Кроме того, Горбачёв тогда указал на осложнения в ситуации с заключением мирного договора в 1960 году из-за договора безопасности между Японией и США. Однако в итоге беседы он заявил, что «нам когда-нибудь нужно будет что-то придумать по этой проблеме», сообщило японское информагентство. При этом Токио воспринял это как важный шаг вперёд.

Однако в апреле 1991 года Горбачёв посетил Японию и оказался первым советским лидером, который приехал в эту страну с официальным визитом. Тогда была подписана декларация, в которой СССР признал наличие территориальной проблемы в отношениях с Токио, но отказался пойти на какие-либо уступки по этому вопросу.

Как писал NEWS.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров и его японский коллега Тосимицу Мотэги могут продолжить диалог по вопросу о мирном договоре на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале.