https://static.news.ru/photo/c28fe81e-620d-11ea-9717-fa163e074e61_660.jpg Фото: Правительство России/vk.com

Председатель правительства России Михаил Мишустин поговорил по телефону со своим киргизским коллегой Мухаммедкалыем Абылгазиевым. Политики обсудили ситуацию с нефтяными ценами и валютными рынками.

Кроме того, они поговорили о межгосударственных отношениях, сотрудничестве в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и мероприятиях в перекрёстный год Киргизии и РФ.

Стороны выразили обоюдное стремление продолжить взаимовыгодное сотрудничество по всему спектру киргизско-российских отношений в интересах народов двух государств, — сообщается на сайте правительства Киргизии.

Как писал NEWS.ru, нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30% после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о продлении. Это означает её завершение 31 марта. Вслед за нефтью обвалился и курс рубля. По состоянию на 12:20 по Москве 9 марта 2020-го курс доллара составлял 74,05 рубля за единицу, евро — 84,27 рубля.

Cтоимость фьючерсов на эталонную нефтяную смесь марки Brent c поставкой в мае упала к 7:31 утра 9 марта мск до $31,34 за баррель на бирже ICE в Лондоне. Апрельские фьючерсы светлой техасской нефти WTI упали в цене на 48,9% — до $27,72 за баррель.