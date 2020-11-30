Премьеры РФ и Молдавии обсудили развитие торговых отношений

https://static.news.ru/photo/6f5409cc-3323-11eb-8ba4-fa163e074e61_660.jpg Ион Кику Фото: EPA/TASS

Премьер-министр Молдавии Ион Кику обсудил со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным расширение торговых связей между странами.

Беседа глав правительств состоялась по телефону. Премьеры выразили обоюдную заинтересованность в расширении торговых отношений. Они также отметили важность восстановления объёмов торговли с поставкой молдавской продукции на российский рынок, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина Молдавии.

Помимо этого, Мишустин и Кику обменялись мнениями по поводу заседания Евразийского межправительственного совета, которое должно состояться на текущей неделе в онлайн-формате.

Ранее NEWS.ru писал, что избранный президент Молдавии Майя Санду заявила о намерении наладить хорошие отношения с Россией. Политик пояснила, что Кишинёв рассчитывает наладить экспорт в Россию, а также стремится заботиться о работающих в РФ гражданах Молдавии. По словам Санду, она готова к диалогу со всеми, кто может помочь в этих вопросах.