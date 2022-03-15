Премьеры Польши, Чехии и Словении посетят Киев

Во вторник, 15 марта, с официальным визитом в Киев прибудут председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий, вице-премьер, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский, а также премьер-министр Чехии Петр Фиала и премьер-министр Словении Янез Янша. Делегация проведёт встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, сообщает РИА Новости, приводя сообщение пресс-службы польского кабмина.

Визит организован по согласованию с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Цель визита — подтвердить недвусмысленную поддержку всего Европейского союза суверенитету и независимости Украины и представить широкий пакет поддержки украинского государства и общества, — говорится в сообщении.

Накануне Владимир Зеленский провёл переговоры с премьер-министрами Британии и Чехии Борисом Джонсоном и Петром Фиалой. После чего в своем микроблоге украинский лидер поблагодарил собеседников за помощь.

Ранее участники неформального саммита ЕС в Версале сообщили, что поддержат вступление Украины в Евросоюз. При этом принятие страны в Союз с помощью ускоренной процедуры маловероятно.