https://static.news.ru/photo/02d05ffc-66c9-11ea-ae33-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин и Сергей Румас Фото: government.ru

Премьер-министры Белоруссии и России Сергей Румас и Михаил Мишустин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обеспечение транзитного перемещения людей и грузоперевозок во время пандемии коронавируса.

По данным пресс-службы белорусского правительства, переговоры прошли по инициативе РФ. В ходе беседы Мишустин проинформировал своего коллегу о новых мерах, которые планирует принять российская сторона в связи с распространением заболевания.

Как писал NEWS.ru, ранее министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник заявил, что не видит смысла в закрытии границ с целью предотвращения распространения коронавируса в республике. По его мнению, эта мера может лишь усугубить ситуацию. Он отметил, что ни одна страна мира не запретила въезд собственным гражданам, поскольку это технически невозможно и неправильно с морально-этической точки зрения.

На сегодняшний день коронавирус выявлен у 27 граждан Белоруссии. Трое из них выздоровели. В России зафиксировано 63 случая заражения. Количество выздоровевших составляет шесть человек. Всего в мире число случаев заражения коронавирусом превышает 156 тысяч. Более 75 тысяч человек выздоровели, 5,8 тысячи умерли.