Премьер Японии отказался от поездки на парад Победы в Москве

https://static.news.ru/photo/39055876-b1f5-11ea-8a04-fa163e074e61_660.jpg Синдзо Абэ Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Премьер Японии Синдзо Абэ не будет присутствовать на параде Победы в Москве. Эту информацию подтвердил советник департамента Европы МИД Японии Хидэки Уяма.

С учётом ситуации с коронавирусом, премьер Абэ не будет присутствовать на этой церемонии, — приводит его слова РИА Новости.

Парад Победы был перенесён с 9 мая на 24 июня в связи с ситуацией с COVID-19. В настоящее время в столице ведётся подготовка к торжеству, репетиции с участием военной техники. Наряду с 13 тысячами российских военнослужащих в параде примут участие военные из 12 стран. Ожидается, что торжественное мероприятие посетят лидеры Белоруссии, Туркменистана, Молдавии и других государств.

Из-за эпидемиологической ситуации проведение парадов отменено более чем в 15 российских городах. Решение приняли Курск, Пермь, Белгород, Саранск, Орёл, Ярославль, Якутск, Пенза. Не будет парада, посвящённого 75-летию победы в Великой Отечественной войне, в Вологде, Челябинске, Пскове, Петропавловске-Камчатском, Нижнем Тагиле.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Герой России полковник Андрей Красов оправдал решение местных властей, отметив, что главной задачей является сохранение жизни и здоровья россиян. Он также отметил, что отказ от парадов не является отказом от празднования победы над нацистской Германией.

18 июня стало известно, что на парад не приедет президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он не сможет присутствовать на торжественном мероприятии из-за продления в республике до 1 июля карантина, введённого в связи с распространением коронавируса. Азербайджан на параде представит делегация, возглавляемая министром обороны Закиром Гасановым.

Кроме того, от участия в параде отказалась генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, писал NEWS.ru.