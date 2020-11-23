Премьер возвращает Игоря Шувалова в большую политику

Ещё недавно о бывшем вице-премьере Игоре Шувалове (известном в политологических кругах, как «ненастоящий Игорь Иванович») распространялась в основном негативная информация. То его жена на частном самолёте возит в Лондон на собачью выставку любимых корги, то он скупает целый этаж в высотке на Котельнической набережной. Потом его уход в ВЭБ, считающийся очередной тихой гаванью для отставной номенклатуры. И вот просто триумфальное возвращение Игоря Ивановича в активную политику.

В рамках объявленной премьером реформы, с одной стороны, ликвидируется ряд институтов и фондов, занимавшихся развитием Дальнего Востока, частично их функции уйдут ВЭБу. С другой стороны, планируется подчинение этой финансовой госкорпорации восьми институтов развития (ИР) — Корпорации МСП, Росэкспортцентра, ЭСКАР, Фонда развития промышленности, Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонда «Сколково», «Роснано», Фонда инфраструктуры образовательных программ. Таким шагом не просто решаются организационные проблемы, устраняется дублирование функций, создаются предпосылки для концентрации и рационального использования интеллектуальных и материальных ресурсов для обозначенных целей. Более того, всё это знаменует значительные преобразования в сфере политики, перераспределения серьёзных полномочий, готовится изменение функций министерств. Можно, видимо, будет говорить и об отстранении «от кормушки» и оттеснении на второй план ряда некогда очень влиятельных деятелей.

Ну, об уходе на вольные хлеба непотопляемого, казалось бы, Анатолия Чубайса мы уже писали. Похоже, действительно он получил «вольную», поскольку вряд ли сможет остаться в системе ВЭБа на вторых ролях после поглощения корпорацией «Роснано». Однако фактически такое массовое слияние будет означать, что вслед за своим историческим вожаком лишатся своих синекур и некогда очень близкие к Чубайсу деятели, сохранявшие свои позиции как раз в таких ИР — Яков Уринсон, Александр Браверман. Лишится, видимо, и последней своей государственной позиции нынешний глава ФИДЕ, активный участник «Сколково» Аркадий Дворкович. В целом можно будет говорить о том, что объявленное премьером глобальное слияние ИР в значительной степени «сдаёт в архив» партию девяностых.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Слияние впрямую бьёт и по некогда министерству-монстру — Минэкономразвития, которое последовательно под руководством Максима Решетникова лишается своих базовых функций, теперь и руководства ИР. Отныне ведомство окончательно превращается в аналитико-прогностический центр и не более того.

Естественно, нельзя обойти вниманием и новую ситуацию самого Игоря Шувалова, который не просто лично возвращается в общенациональную повестку, не просто возглавляет банк, с разной степенью эффективности тратящий бюджетные деньги. Отныне его влияние и возможности значительно возрастают, поскольку именно на него возлагается руководство стратегически важными сферами. Его уже по масштабам можно сравнить с влиятельным министром или с вице-премьером. Другой вопрос, что под такой проект со временем может быть найден и новый руководитель, сочтённый более соответствующим новым масштабным задачам. Но это, как говорится, совсем другая история.

Наконец, нельзя игнорировать и тот факт, что именно премьер озвучивает такой глобальный проект, рождённый как раз в структурах правительства. Его идею уже приписывают первому вице-премьеру Андрею Белоусову. В некоторой степени это может дать пищу очередным конспирологическим теориям, авторы которых упорно провожают в отставку Мишустина в будущем январе-феврале. А потому начнутся предположения, что пост в мощной корпорации сможет занять выходец из нынешнего правительства при очередной его перетряске.