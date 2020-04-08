Премьер уволил главу департамента законопроектной деятельности

Председатель правительства Михаил Мишустин принял решение об освобождении от должности главы департамента обеспечения законопроектной деятельности кабмина Дмитрия Жуйкова.
Распоряжение премьера
Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Владислава Федулова на пост заместителя главы Министерства экономического развития. Ранее Федулов занимал должность директора департамента информационных технологий и связи правительства.
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