Премьер уволил главу департамента законопроектной деятельности

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Александра Демина статс-секретарём — заместителем руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Александра Демина статс-секретарём — заместителем руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Документ опубликован на официальном портале правовой информации....