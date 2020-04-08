Политика

Премьер уволил главу департамента законопроектной деятельности

15:50, 08 апреля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель правительства Михаил Мишустин принял решение об освобождении от должности главы департамента обеспечения законопроектной деятельности кабмина Дмитрия Жуйкова.

Распоряжение премьера размещено на официальном портале правовой информации. В документе не называются причины увольнения чиновника.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Владислава Федулова на пост заместителя главы Министерства экономического развития. Ранее Федулов занимал должность директора департамента информационных технологий и связи правительства.

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