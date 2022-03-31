Премьер Норвегии провёл телефонный разговор с Путиным

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в четверг, 31 марта, провёл телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу норвежского правительства.

Я настойчиво попросил президента Путина прекратить действия на Украине, вывести российские силы и обеспечить гуманитарный доступ, — приводит слова Стёре пресс-служба кабмина.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что планирует сделать это после возвращения из Узбекистана. Президент Турции также отметил, что в данный момент необходимо сконцентрироваться на вопросе временного прекращения обоюдного огня.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что чётких временных рамок по встрече российского лидера Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским на текущий момент не существует. Песков уточнил, что для того чтобы вести разговоры о встрече двух лидеров, необходимо завершить процесс с подписанием договора, который устроит обе стороны.